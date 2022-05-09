Обстріли РФ на Харківщині: 3 людини загинули, 9 поранені – ОВА

На Харківщині минулої доби через російські обстріли загинули три людини, дев’ятеро були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Російські окупаційні війська завдали по Харкову один артилерійський удар. Постраждав район Сокільників. Унаслідок обстрілу окупантами Харківського району (Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка, Рай-Оленівка) – 4 осіб поранені, 1 людина загинула у Циркунах. Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі – 3 поранених, 2 загиблих. Увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівській, Золочівській громадах – двоє поранених», – написав Синєгубов у телеграмі 9 травня.

Голова ОВА також повідомив, що на Ізюмщині тривають бої. «Ворог активних наступальних дій не проводив, перегруповує підрозділи і намагається утримати раніше зайняті позиції», – вказав він.

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські військові готуються до наступу на двох напрямках: Ізюмському і Донецькому.