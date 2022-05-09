Радник голови МВС України: «Кримський міст буде зруйнований»

«Кримський міст обов’язково буде зруйнований», це питання часу – таку заяву зробив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Віктор Андрусів в ефірі 24 каналу ввечері 8 травня.

За його словами, для виконання цього завдання українська армія вже має необхідну зброю, але військовим потрібно «набагато ближче просунутися до узбережжя Азовського моря».

«Я можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки у тому, коли це відбудеться», – наголосив він.

20 квітня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив: якщо з’явиться можливість, то удар по мосту через Керченську протоку, який Росія звела після окупації Криму, буде завданий.

Міст через Керченську протоку, що сполучає Росію з окупованим Кримом, ввели в експлуатацію у 2019 році. Його протяжність – майже 19 кілометрів, приблизна вартість будівництва – близько 250 мільярдів рублів. Через міст, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.

З початку повномасштабного вторгнення на територію України в лютому 2022 року російська армія повністю зайняла узбережжя Азовського моря, що дозволяє РФ контролювати наразі як сухопутні, так і морські шляхи до півострова Крим.