Данілов про можливість удару по Кримському мосту: якщо буде змога, «ми це обов’язово зробимо»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що якщо з’явиться можливість, то удар по мосту через Керченську протоку, який Росія звела після окупації Криму, буде завданий.

«Якби ми мали можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо», – сказав Данілов в ефірі «Радіо НВ» 20 квітня, відповідаючи на запитання про можливість удару по Кримському мосту.

Кримський міст – це міст через Керченську протоку, яка з’єднує Росію з окупованим нею півостровом. Через нього, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.