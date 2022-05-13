У Харкові запускають наземний громадський транспорт

У Харкові з 16 травня запрацює наземний громадський транспорт. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ми запустимо 4 трамвайні маршрути та 8 тролейбусних. Також ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно», – зазначив він.

Трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть Харковом з 7 ранку до 7 вечора. Проїзд у них перші два тижні буде безкоштовний.

«Я розумію, що багато хто з вас, через війну втратив роботу, грошей на проїзд немає. Тому я вирішив, що перші два тижні, поки ми не перезапустимо економіку Харкова, проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним», – пояснив Терехов.

11 травня в обласній військовій адміністрації повідомили, що у Харкові зараз відносно тихо, війська РФ завдають основних ударів по населених пунктах області.

Вранці 12 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові на Слобожанському напрямку здійснюють перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону України.

Того ж дня у британській розвідці аявили, що виведення російських військ із Харківської області є «мовчазним визнанням» нездатності Росії захопити ключові українські міста, де вона очікувала обмеженого опору населення.