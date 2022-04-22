Харків виявився «неймовірно складним викликом» для російських військ – посадовець НАТО

Російські війська перебувають у безпосередній близькості до Харкова, проте місто вже довело готовність оборонятися. Про це заявив високопоставлений чиновник НАТО на брифінгу 22 квітня.

Коментуючи шанси Росії захопити Харків, він припустив, що наразі основні зусилля Росії зосереджені на сході України та на Донбасі.

«Харків виявився неймовірно складним викликом. Українські громадяни в Харкові показали величезну здатність до оборони в ході кількох контратак. Бої там були надзвичайно потужними, українці трималися та втримали місто. Росіяни перебувають у безпосередній близькості до нього. Нам варто за цим стежити, але, думаю містяни Харкова довели, що будуть оборонятися», – сказав чиновник.

Читайте також: ДПСУ: на Харківщині знищили російські три РСЗВ і систему ППО

Він вказав на приклад Маріуполя, який російським військам досі не вдалося взяти під повний контроль попри те, що вони контролювали набагато більше території навколо міста.

«Відтак висновок такий: цього не можна виключати, але я думаю, що природа боїв там (у Харкові – ред.) та в тих місцях, які вони визначили пріоритетними, загалом вказує на те, що вони концентруватимуться на інших ділянках у найближчий час», – додав посадовець НАТО.

За даними Генштабу, війська Росії силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського і північного флотів продовжують частково блокувати Харків, обстрілюють підрозділи українських військ і об’єкти критичної інфраструктури.