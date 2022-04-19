Через обстріли Харкова загинули 3 людей, ще 16 поранені – Синєгубов

Російські військові знову обстрілюють житлові райони Харкова, є жертви – 3 людини загинули, 16 поранених, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.





«Вони обстрілюють житлові райони Харкову. Знову по центру вдарили, є постраждалі, загиблі. Знову Салтівку обстріляли. Так вони намагаються тероризувати мирне населення», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.

За словами Синєгубова, війська РФ знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони, вони використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.

З початку масштабного вторгнення російських військ в Україні загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей, станом на 18 квітня повідомляли в ООН. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв може бути вищою.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».