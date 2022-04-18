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У Харкові сьогодні немає безпечних районів – Терехов

Попри складну ситуацію та постійні обстріли, в місті висаджують квіти та планують запустити фонтани

Станом на 18 квітня в Харкові не залишилося безпечних районів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Харків зазнає тотального бомбардування. Причому бомблять переважно житлові райони, житлові масиви, там, де є скупчення людей. Російський окупант тотально знищує місто», – зазначив він.

За словами Терехова, наразі з Харкова виїхало близько 30 відсотків жителів, але більшість населення не поспішає евакуюватися.

«Можливість евакуації є, і кожен із людей ухвалює сьогодні для себе рішення: евакуюватись чи ні. Але, як правило, люди не хочуть їхати з міста», – пояснив мер.

Він також додав, що, попри складну ситуацію та постійні обстріли, в місті наразі висаджують квіти та планують запустити фонтани.

17 квітня через обстріл центру Харкова загинули 5 людей.

Війська Росії продовжують частково блокувати місто зі спробами ураження позицій ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

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