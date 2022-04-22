ДПСУ: на Харківщині знищили російські три РСЗВ і систему ППО

На Харківщині ЗСУ знищили позиції військ РФ – 3 одиниці реактивних систем залпового вогню та систему ППО.



Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, прикордонники отримали дані про місця зосередження російських військових в кількох населених пунктах Харківської області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії. Цю інформацію передали Збройним силам України.

«Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку війська РФ – до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів – продовжують частково блокувати місто Харків, здійснюють вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 22 квітня Росія у війні проти України втратила 138 РСЗВ та 69 засобів ППО.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».