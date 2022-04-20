Війська РФ відступили від кількох населених пунктів на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомив, що війська РФ відступили від кількох населених пунктів на Харківщині.



«Противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку. В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх. В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов», – йдеться у повідомленні.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке, війська РФ відступили з втратами.

У Генштабі зауважують – на цьому напрямку ворог використовував військову форму українського зразка.

Над Донецькою та Луганською областями війська РФ почали активніше застосовувати оперативно-тактичну авіацію та вести повітряну розвідку.

За даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу.

«Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав. Російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна. Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу «Азовсталь», – йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу кордону. За даними Генштабу, на території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.