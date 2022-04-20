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Війська РФ відступили від кількох населених пунктів на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомив, що війська РФ відступили від кількох населених пунктів на Харківщині.

«Противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку. В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх. В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов», – йдеться у повідомленні.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке, війська РФ відступили з втратами.

У Генштабі зауважують – на цьому напрямку ворог використовував військову форму українського зразка.

Над Донецькою та Луганською областями війська РФ почали активніше застосовувати оперативно-тактичну авіацію та вести повітряну розвідку.

За даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу.

«Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав. Російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна. Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу «Азовсталь», – йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу кордону. За даними Генштабу, на території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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