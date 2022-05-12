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Виведення військ РФ із Харківщини свідчить про її нездатність захопити ключові українські міста – розвідка Британії

Згоріла техніка армії Росії після ударів ЗСУ на березі річки Сіверський Донець на Донбасі. Цю фотографію оприлюднив 12 травня 2022 року Генеральний штаб ЗСУ

Виведення російських військ із Харківської області є «мовчазним визнанням» нездатності Росії захопити ключові українські міста, де вона очікувала обмеженого опору населення, заявила британська розвідка.

«Українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи міста і села у напрямку російського кордону. Визначення Росією пріоритету операцій на Донбасі залишило елементи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контрнаступальних сил. Незважаючи на успіх Росії в оточенні Харкова на початкових етапах конфлікту, вона вивела частини з регіону для реорганізації та поповнення своїх сил після значних втрат», – йдеться в звіті розвідки, оприлюдненому 12 травня Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці заявили, що після відновлення ці сили, «ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, утворюючи блокуюче угруповання для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії й основних шляхів постачання для операцій в районі Ізюма».

Вранці 12 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові на Слобожанському напрямку здійснюють перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону України.

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