Виведення військ РФ із Харківщини свідчить про її нездатність захопити ключові українські міста – розвідка Британії

Виведення російських військ із Харківської області є «мовчазним визнанням» нездатності Росії захопити ключові українські міста, де вона очікувала обмеженого опору населення, заявила британська розвідка.

«Українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи міста і села у напрямку російського кордону. Визначення Росією пріоритету операцій на Донбасі залишило елементи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контрнаступальних сил. Незважаючи на успіх Росії в оточенні Харкова на початкових етапах конфлікту, вона вивела частини з регіону для реорганізації та поповнення своїх сил після значних втрат», – йдеться в звіті розвідки, оприлюдненому 12 травня Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці заявили, що після відновлення ці сили, «ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, утворюючи блокуюче угруповання для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії й основних шляхів постачання для операцій в районі Ізюма».

Вранці 12 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові на Слобожанському напрямку здійснюють перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону України.