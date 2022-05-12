Генштаб ЗСУ повідомив про втрати військ РФ за добу, найбільші – на Курахівському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за останню добу російські війська втратили 300 осіб у повномасштабній війні проти України.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 12 травня втрати РФ склали близько 26 650 військових, а також:

1195 танків

2873 бойових броньованих машин

534 артилерійські системи

191 РСЗВ

87 засобів ППО

199 літаків

161 гелікоптер

398 БПЛА оперативно-тактичного рівня

94 крилаті ракети

13 кораблів /катерів

2019 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

41 одиниця спеціальної техніки.

«Дані уточнюються», – додали в Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.