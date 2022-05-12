Генштаб ЗСУ повідомив про втрати військ РФ за добу, найбільші – на Курахівському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за останню добу російські війська втратили 300 осіб у повномасштабній війні проти України.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку», – йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 12 травня втрати РФ склали близько 26 650 військових, а також:
- 1195 танків
- 2873 бойових броньованих машин
- 534 артилерійські системи
- 191 РСЗВ
- 87 засобів ППО
- 199 літаків
- 161 гелікоптер
- 398 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 94 крилаті ракети
- 13 кораблів /катерів
- 2019 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 41 одиниця спеціальної техніки.
«Дані уточнюються», – додали в Генштабі.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.
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