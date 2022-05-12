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Генштаб ЗСУ повідомив про втрати військ РФ за добу, найбільші – на Курахівському напрямку

Від 24 лютого Росія втратила у масштабній війні проти України 1195 танків, кажуть у Генштабі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за останню добу російські війська втратили 300 осіб у повномасштабній війні проти України.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 12 травня втрати РФ склали близько 26 650 військових, а також:

  • 1195 танків
  • 2873 бойових броньованих машин
  • 534 артилерійські системи
  • 191 РСЗВ
  • 87 засобів ППО
  • 199 літаків
  • 161 гелікоптер
  • 398 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 94 крилаті ракети
  • 13 кораблів /катерів
  • 2019 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 41 одиниця спеціальної техніки.

«Дані уточнюються», – додали в Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.

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