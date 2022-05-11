ГУР заявило, що пілоти РФ хочуть приховати свою участь у війні проти України, й опублікувало список

Російські військовослужбовці, зокрема пілоти, масово звертаються до командування з вимогою засекретити їхню участь у масштабному вторгненні в Україну, повідомило 11 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил Росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців і знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу», – йдеться в повідомленні.

У ГУР заявили, що встановили, зокрема, «особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277-го бомбардувального авіаційного полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродромі «Хурба» Хабаровського краю. Більшість із них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі «Ліда» і «Барановичі», а також аеродромів у РФ «Борісоглєбск» і «Маріновка».

«Відповідальності за масові вбивства мирних громадян і співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині. Публікуємо список командного і льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку і нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності», – наголосили у розвідці.

Напередодні Головне управління розвідки українського Міністерства оборони заявляло, що Росія змінює свою пропаганду під впливом військових невдач в Україні.

«Маючи чисельні переваги в живій силі й техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат і поразок. Щоб змінити уявлення росіян про військову «непереможність» і підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського союзу й НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику», – заявили у розвідці.

За інформацією ГУР, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ й «пропутінської армії ботів» вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.