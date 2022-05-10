Путін не досяг жодної з основних цілей – Пентагон

Президент РФ Володимир Путін не зміг досягнути жодної із основних цілей у повномасштабній війні проти України. Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 10 травня.



«Він (Путін – ред.) продовжує нарощувати сили і нести втрати. Він продовжує бачити, що деякі з його можливостей зменшуються. Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір «Азовсталі» триває», – заявив високопосадовець у Пентагоні.

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«Ми б зараз оцінили, що він відстає на два тижні від того, на яких позиціях він хотів би бути на Донбасі та на півдні, і незрозуміло, як ситуація буде розвиватися. Будьте впевнені, що українці можуть продовжувати захищати свою територію», – додав чиновник Міноборони США.

При цьому в Пентагоні повідомили, що їм невідомо, чи змінились плани Путіна на війну проти України.



«Нам не зрозуміло, наскільки змінилися будь-які стратегічні цілі Путіна. Ми не знаємо, чи він просто хоче контролювати Донбас і оголосити перемогу, чи він хоче використовувати цей контроль для подальших атак. Ми не маємо абсолютної впевненості щодо планів Путіна», – повідомив чиновник.



Президент США Джо Байден 9 травня заявив, що він стурбований тим, що президент Росії Володимир Путін не має виходу з війни, початої РФ проти України. «Путін – людина, яка все прораховує, і проблема, яка його хвилює, полягає в тому, що у російського президента «зараз немає виходу».

Вранці 10 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія втратила близько 26 тисяч своїх військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, за останню добу загинули 350 російських солдатів, підрахували у Генштабі.