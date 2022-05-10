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Росію чекає рекордне падіння економіки Росії – Bloomberg з посиланням на прогноз Мінфіну РФ

Економічний спад стане найсильнішим від 1994 року.

За підсумками 2022 року валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії скоротиться на 12% через санкції, запроваджені США та ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Економічний спад стане найсильнішим від 1994 року. Про це йдеться у внутрішньому прогнозі Міністерства фінансів Росії, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Саме міністерство заперечує, що робило такий прогноз.

За словами анонімних джерел агентства, якщо передбачуваний прогноз справдиться, це зведе нанівець приблизно десятиліття економічного зростання в Росії. При цьому перспективи залишаються неясними, оскільки війна продовжується, а США та Європа обговорюють нові санкції, зокрема заборону імпорту російської нафти. Згідно з офіційною статистикою, частка нафтогазового сектору в структурі російського ВВП за підсумками 2020 року становила 15,2%.

Водночас Міністерство економіки Росії прогнозує спад ВВП на 8,8% у 2022 році, Центробанк – на 8-10%, а Міжнародний валютний фонд – на 8,5%. За оцінками економістів, опитаних агентством, економіка Росії впаде у середньому на 10,3%.

Після публікації Bloomberg російське міністерство фінансів заявило, що інформація про можливе падіння ВВП Росії на 12 відсотків не відповідає дійсності. Пресслужбу відомства цитує державне агентство «Прайм».

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