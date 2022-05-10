Санкції проти Росії вже шкодять її оборонній промисловості – Пентагон

Санкції проти Росії починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі, зокрема, РФ важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів. Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 9 травня.



«Ми бачили – вони використали вже багато високоточної зброї. Обстрілюють некерованими бомбами. Мають проблеми із поповненням запасів (високоточних боєприпасів – ред.). Ми вважаємо, що через санкції у них є проблеми з електронними деталями, – заявив високопосадовець у Пентагоні. – Тобто, санкції, безперечно, починають негативно впливати на можливості їхньої промислової бази».

Тим часом, за його словами, Україні продовжує надходити допомога: за останні 24 години до України надійшло 13 поставок зброї з семи країн. Також він поінформував, що президент США Джо Байден запросив ще 5 мільярдів доларів на військову підтримку України.

«Ми хотіли б погодити це до третього тижня травня, щоб мати змогу продовжувати підтримку безперервно», – сказав чиновник.



Усього, за словами чиновника Міноборони США, в Україну вже доставили майже всі 90 гаубиць, які влада обіцяла надати. «85 гаубиць вже в Україні, а також 110 тисяч снарядів до них», – повідомив чиновник.



9 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, що спрощує відправку військової допомоги Україні та країнам Східної Європи.



Раніше Сполучені Штати повідомили про нові санкції проти трьох російських телеканалів і керівників «Газпромбанку», а також заборону американцям надавати росіянам бухгалтерські та консультаційні послуги після того, як лідери «Групи семи» дистанційно зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити війну Росії проти України.



Водночас на зустрічі послів Європейському союзу 8 травня не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження на імпорт і транспортування російської нафти далі блокує Угорщина, повідомило з посиланням на анонімні джерела агентство Bloomberg.