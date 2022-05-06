Немає ознак того, що Білорусь планує взяти активну участь у війні в Україні – Пентагон

У Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні, сказав під час брифінгу 5 травня речник Міноборони США Джон Кірбі.



«Ми не відстежуємо ознак того, що вони планують або мають намір безпосередньо долучитися до війни в Україні», – сказав Кірбі.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Білорусь привела окремі підрозділи у вищі ступені боєготовності з метою перевірки.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.