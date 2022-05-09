Країнам ЄС не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти Росії

Країнам ЄС на зустрічі послів 8 травня не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження на імпорт і транспортування російської нафти далі блокує Угорщина, повідомило з посиланням на анонімні джерела агентство Bloomberg.

Шостий пакет санкцій передбачає, серед іншого, заборону купівлі та перевезення російської нафти. Виняток для імпорту до 2024 року пропонується зробити для Угорщини, Чехії та Словаччини, економіки яких сильно залежать від російського палива.

Угорська ж влада вважає, що цього пом’якшення для них недостатньо, і вимагає компенсувати їм витрати на переорієнтацію на постачання з інших країн.

Крім того, Кіпр і Греція, які контролюють значний танкерний флот, просять відкласти заборону на транспортування нафти доти, поки аналогічне обмеження не буде введене країнами G7, повідомляє Bloomberg. Саміт країн «Групи семи» відбувся в онлайн-форматі увечері 8 травня.

Кореспондент Радіо Свобода повідомив, що посли ЄС мають знову зібратися на зустріч 9 травня і, можливо, 10 травня.

У рамках нового пакету санкцій Євросоюз планує запровадити нафтове ембарго проти Росії, заборонити перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборонити мовлення трьох державних телеканалів. «Сбербанк» і ще два великі банки відключать від системи міжбанківської комунікації SWIFT, крім того, планується заборонити купувати нерухомість у ЄС громадянам Росії-не резидентам Євросоюзу.

Влада Угорщини неодноразово заявляла, що блокуватиме пропозиції про обмеження на постачання російського палива. Санкційний пакет має ухвалюватися одноголосним голосуванням.