МЗС очікує від Угорщини ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги

Міністерство закордонних справ України заявило, що очікує від Угорщини підтримки рішення про запровадження ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги.

«Ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну іще ближче до угорського кордону. Ми жодним чином не бажаємо угорському народу переживати ті жахіття, через які зараз проходять українці. Водночас Європа не існує в вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль задля встановлення миру. Допомігши зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку. Ми сподіваємося, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС, зокрема і в частині запровадження ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги», – йдеться у заяві МЗС, переданій Радіо Свобода речником відомства Олегом Ніколенком.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили: «Марно сподіватися, що політичні поступки втамують агресивні апетити Росії. Путін не розрізняє національностей, коли віддає накази своїм військам знищувати людей. Для нього не існує партнерів або союзників. Він обов’язково завдасть підступного удару. Це лише питання часу і обставин».

За даними ЗМІ, напередодні держсекретар МЗС Угорщини Томаш Менцер, коментуючи перший удар військ РФ по залізничній інфраструктурі на Закарпатті, сказав, що ця атака засвідчила, що Угорщина ухвалила «правильне рішення» не відправляти зброю на війну в Україну. Він заявив про неможливість підтримки Будапештом санкцій на імпорт природного газу та нафти, «оскільки угорський народ не повинен сплачувати ціну війни».