Без «судного дня» і Герасимова: які знаки побачили аналітики у російському параді

«Голос Америки» зібрав думки аналітиків про те, на що може вказувати тональність російського військового параду, що пройшов з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні 9 травня у Москві.

11 000 військових і 131 бойова машина взяли участь в параді, повідомляють російські державні ЗМІ.

Були представлені танки Т-34, Т-72 а також деякі Т-90 та Т-14 «Армати», балістичні ракети.

На дахах були помічені снайпери.

Кількість військових та машин цього року була меншою, ніж в 2021 році, коли в параді взяло участь 12000 військових і значно меншою ніж в передпандемічному 2020 році, коли до параду долучили 22 000 військових, зауважує канадське видання Globe and Mail.

Проліт літаків було скасовано в Москві, інших великих російських містах, таких як Єкатеринбург, Самара, Новосибірськ та інші.

Причиною скасування традиційного впродовж багатьох минулих років урочистого прольоту російської військової авіації під час параду, російська влада назвала погані польотні умови, «хмарну погоду». Хоча особливої хмарності й не було, і у попередні роки хмари розганяли.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, з посиланням на інформацію Міністерства оборони Росії, що в авіашоу в Москві мали взяти участь:

77 літаків, включаючи 8 Міг-29 в формації Z,

а також Іл-80, який називали «літаком судного дня», який є повітряним командним пунктом у разі ядерної війни.

Без Герасимова, без гостей

Парад пройшов практично без міжнародних гостей. Не були присутні навіть президенти Білорусі та Казахстану, які вважаються близькими союзниками Путіна.

Оглядачі відзначили відсутність і деяких російських посадовців, особливо генерала Герасимова.

«Чи я пропустив? – написав у Twitter колишній командувач силами США в Європі Бен Годжес. – Я не побачив генерала Герасімова на трибуні і ніде зранку. Лише Шойгу. Герасимов зайнятий деінде, відновлюється після ймовірного поранення, або його відтіснили з фото?».

На відсутність генерала Герасимова звернув увагу і Марк Гертлінг, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі.

Він поділився в соціальних мережах враженнями після перегляду параду.

«Парад війська та обладнання виглядав меншим. Не було прольоту у вигляді Z, і не було «літака судного дня». Не було генерала Герасимова (за чутками пораненого в Ізюмі). Був прапор із серпом та молотом за російським триколором».

Гертлінг поділився загальними враженнями від параду: «Путін знає, що програє: військово, дипломатично, економічно, інформаційно ... чи стане гірше?»

Аналітик Джорджтаунського університету Андерс Ослунд порівняв парад військового обладнання з «музейною експозицією». Про це йдеться в його дописі в соцмережах.

«Путін нічого не говорить про хімічну чи ядерну зброю. Він також не говорить про загальну мобілізацію чи оголошення війни, хоча це може статися пізніше. Його лицемірство, як завжди, велике. Його акцент залишається на Донбасі, хоча ми всі знаємо, що він відвертий брехун.

Для любителя виставка техніки виглядало все майже як музей, починаючи з танків Т-34, переходячи до Т-72 і деяких Т-90 і Т-14 «Армата», які не використовувалися в Україні. Також були показані ракети та ядерні боєприпаси «Іскандер», але це все виглядає так старовинно», – написав у Twitter Андерс Ослунд.