У розвідці США припускають, що Путін готується до затяжної війни в Україні

За оцінками розвідки США, президент Росії Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні, під час якої він все ще розраховує досягти своєї мети за межами Донбасу.



З такою заявою у вівторок на слуханнях, присвяченим загрозам у світі, виступила у комітеті Сенату США щодо Збройних сил директор Національної розвідки Евріл Гейнс.



Рішення Путіна зосередити військові зусилля на сході України, напевно, є тимчасовим кроком, щоб повернути ініціативу. Можливо, він має на меті збільшення сухопутного коридору – від регіонів Донбасу до молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя. Протягом наступних місяців траєкторія конфлікту може бути все більш непередбачуваною і потенційно наростаючою, цитує Гейнс Bloomberg.



Агентство також наводить слова директора розвідуправління при міністерстві оборони США, генерал-лейтенанта Скотта Беррієра. Він заявив, що невдачі Росії в Україні можуть послабити владу в Москві, але водночас це викличе в російському керівництві більшу завзятість у протистоянні Сполученим Штатам та їхнім союзникам. Крім того, можливо, частіше звучатимуть погрози застосування ядерної зброї, вважає Беррієр.



Телеканал CNN у повідомленні про сенатські слухання у вівторок звернув увагу на слова голови Національної розвідки Евріл Гейнс про те, що Володимиру Путіну довелося зіткнутися з невідповідністю його амбіцій потенціалу російської армії, що зробило ухвалення Москвою рішень про дії Росії в Україні «ситуативним». Гейнс вважає, що це збільшує ймовірність оголошення в Росії воєнного стану.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.