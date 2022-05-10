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Росія втратила близько 26 тисяч своїх військових у війні проти України – Генштаб ЗСУ

РФ також втратила 1170 танків. На фото знищений російський танк і селі Лук'янівка Київської області

Росія втратила близько 26 тисяч своїх військових під час повномасштабного вторгнення в Україну, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 травня. Зокрема, за останню добу загинули 350 російських солдатів, кажуть у Генштабі.

Крім того, серед втрат РФ:

  • 1170 танків
  • 2808 бойових броньованих машин
  • 519 артилерійських систем
  • 185 РСЗВ
  • 87 засобів ППО
  • 199 літаків
  • 158 гелікоптерів
  • 380 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 94 крилаті ракети
  • 12 кораблів /катерів
  • 1980 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 41 одиниця спеціальної техніки.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку», – додали в Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.

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