Росія втратила близько 26 тисяч своїх військових у війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія втратила близько 26 тисяч своїх військових під час повномасштабного вторгнення в Україну, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 травня. Зокрема, за останню добу загинули 350 російських солдатів, кажуть у Генштабі.
Крім того, серед втрат РФ:
- 1170 танків
- 2808 бойових броньованих машин
- 519 артилерійських систем
- 185 РСЗВ
- 87 засобів ППО
- 199 літаків
- 158 гелікоптерів
- 380 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 94 крилаті ракети
- 12 кораблів /катерів
- 1980 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 41 одиниця спеціальної техніки.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку», – додали в Генштабі.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.
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