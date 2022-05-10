Росія втратила близько 26 тисяч своїх військових у війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія втратила близько 26 тисяч своїх військових під час повномасштабного вторгнення в Україну, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 травня. Зокрема, за останню добу загинули 350 російських солдатів, кажуть у Генштабі.

Крім того, серед втрат РФ:

1170 танків

2808 бойових броньованих машин

519 артилерійських систем

185 РСЗВ

87 засобів ППО

199 літаків

158 гелікоптерів

380 БПЛА оперативно-тактичного рівня

94 крилаті ракети

12 кораблів /катерів

1980 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

41 одиниця спеціальної техніки.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку», – додали в Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.