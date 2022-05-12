Генштаб ЗСУ: війська РФ проводять перегрупування на двох напрямках

Російські військові здійснюють перегрупування своїх сил на Слобожанському і Слов’янському напрямках, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ із метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від міста Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці», – йдеться в повідомленні.

«На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове і Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи. З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення угруповання військ противник перемістив до визначеного району близько 300 одиниць озброєння і військової техніки», – додали в Генштабі.

На Донецькому напрямку, за даними командування, підрозділи загарбників намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському і Курахівському напрямках, а основним завданням у них залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману і Сєвєродонецька.

«На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил і проведення наступу. У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії. Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор із території РФ у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що:

на Сєвєродонецькому напрямку війська РФ ведуть наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, мають «частковий успіх»;

війська РФ ведуть наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, мають «частковий успіх»; на Бахмутському напрямку загарбники ведуть штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають;

загарбники ведуть штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають; на Авдіївському напрямку – ведуть штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове;

– ведуть штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове; на Курахівському напрямку загарбники наступають у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії;

загарбники наступають у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії; у Маріуполі основні зусилля російських військ зосереджені на блокуванні та спробах знищення українських підрозділів в районі заводу «Азовсталь», тривають авіаційні удари.

Крім того, за повідомленням, на Миколаївському напрямку, в районі Нової Каховки військові РФ здійснюють підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

10 травня високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів заявив, що президент РФ Володимир Путін не зміг досягнути жодної із основних цілей у повномасштабній війні проти України.



«Він (Путін – ред.) продовжує нарощувати сили і нести втрати. Він продовжує бачити, що деякі з його можливостей зменшуються. Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір «Азовсталі» триває», – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Президент США Джо Байден 9 травня заявив, що він стурбований тим, що президент Росії Володимир Путін не має виходу з війни, початої РФ проти України. «Путін – людина, яка все прораховує, і проблема, яка його хвилює, полягає в тому, що у російського президента «зараз немає виходу».

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