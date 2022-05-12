Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ЗСУ за добу відбили 9 російських атак на Донбасі – штаб

Український літак Су-25 після обстрілу позицій військових Росії в Донецькій області, 10 травня 2022 року

Українські військові за добу 11 травня відбили дев’ять атак російських сил на Донецькому і Луганському напрямках, повідомив штаб Угруповання Об’єднаних сил.

«Завдяки умілим діям і майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів ворога й одну зенітну установку», – йдеться в повідомленні.

У штабі штаб Угруповання Об’єднаних сил додали, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG