Генштаб: Росія за добу втратила ще 350 військових, найбільше – на трьох напрямках

Росія у масштабній війні проти України від 24 лютого втратила близько 26 350 своїх військових, при чому 350 – загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, також Росія станом на ранок 11 травня втратила:
- 1187 танків
- 2856 бойових броньованих машин
- 528 артилерійських систем
- 185 РСЗВ
- 87 засобів ППО
- 199 літаків
- 160 гелікоптерів
- 390 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 94 крилаті ракети
- 12 кораблів /катерів
- 1997 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
- 41 одиницю спеціальної техніки.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.
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