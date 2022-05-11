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Генштаб: Росія за добу втратила ще 350 військових, найбільше – на трьох напрямках

За даними Генштабу ЗСУ, також Росія станом на ранок 11 травня втратила 1187 танків

Росія у масштабній війні проти України від 24 лютого втратила близько 26 350 своїх військових, при чому 350 – загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, також Росія станом на ранок 11 травня втратила:

  • 1187 танків
  • 2856 бойових броньованих машин
  • 528 артилерійських систем
  • 185 РСЗВ
  • 87 засобів ППО
  • 199 літаків
  • 160 гелікоптерів
  • 390 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 94 крилаті ракети
  • 12 кораблів /катерів
  • 1997 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
  • 41 одиницю спеціальної техніки.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.

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