Генштаб: Росія за добу втратила ще 350 військових, найбільше – на трьох напрямках

Росія у масштабній війні проти України від 24 лютого втратила близько 26 350 своїх військових, при чому 350 – загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, також Росія станом на ранок 11 травня втратила:

1187 танків

2856 бойових броньованих машин

528 артилерійських систем

185 РСЗВ

87 засобів ППО

199 літаків

160 гелікоптерів

390 БПЛА оперативно-тактичного рівня

94 крилаті ракети

12 кораблів /катерів

1997 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

41 одиницю спеціальної техніки.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.