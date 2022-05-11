Війська РФ не припиняють штурмових дій на 5 напрямках на Донеччині – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські військові на Донеччині не припиняють штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної і реактивної артилерії.
«На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій із метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. У місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу «Азовсталь». За підтримки вогню артилерії і танків проводить штурмові дії. Завдає ракетно-бомбові удари», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
Крім Донецького, найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському напрямку, кажуть у командуванні.
«На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського і північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків», – йдеться в повідомленні.
На Ізюмському напрямку, за даними Генштабу, угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії і 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ «зосереджує основні зусилля на завданні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі».
Крім того, в українському командуванні заявили, що російські війська продовжують знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів і здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури.
«Постійні обстріли російськими військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій», – заявили у Генштабі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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