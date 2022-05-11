Війська РФ не припиняють штурмових дій на 5 напрямках на Донеччині – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські військові на Донеччині не припиняють штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної і реактивної артилерії.

«На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій із метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. У місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу «Азовсталь». За підтримки вогню артилерії і танків проводить штурмові дії. Завдає ракетно-бомбові удари», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Крім Донецького, найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському напрямку, кажуть у командуванні.

«На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського і північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків», – йдеться в повідомленні.

На Ізюмському напрямку, за даними Генштабу, угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії і 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ «зосереджує основні зусилля на завданні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі».

Крім того, в українському командуванні заявили, що російські війська продовжують знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів і здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури.

«Постійні обстріли російськими військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій», – заявили у Генштабі.