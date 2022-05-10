Пентагон не розуміє, для чого Росія обстрілює Одесу ракетами

В Пентагоні не розуміють, з якою метою Росія обстрілює Одесу ракетами, але підкреслюють, що місто – під надійним українським контролем. Про це 10 травня на закритому брифінгу для журналістів розповів високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.



«Нещодавно по Одесі були нанесені погрозливі удари, але незрозуміло, якою є їхня мета. Без чітких вказівок, на що вони намагаються націлитися. Одеса все ще перебуває під надійним контролем України», – повідомив високопосадовець, маючи на увазі нещодавні ракетні удари Росії по Одесі і області.



«В Одесі ми не побачили жодних ознак морського або десантного штурму. Ми не бачили жодного руху у наземний спосіб. Немає жодних ознак загрози. Вони не підійшли ближче і не бажають цього робити», – додав чиновник Міноборони США.

За його словами, порти Одеси досі залишаються заблоковані через те, що Росія контролює судноплавство. Усього, за підрахунками Пентагону, у Чорному морі розміщується близько 20 російських військових кораблів.

Внаслідок російських обстрілів Одеси 9 травня загинула одна людина, п’ятеро – були поранені, повідомило вранці 10 травня оперативне командування «Південь».

За повідомленням, РФ вдарила по Одесі із застосуванням авіації, по місту випустили сім ракет. «Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об’єкти, застарілими ракетами вдалося влучити у «надзвичайно небезпечний» торговий центр і склад готової продукції широкого споживання», – йдеться в повідомленні.