Одна людина загинула, п’ятеро поранені через обстріли Одеси – ОК «Південь»

Внаслідок російських обстрілів Одеси 9 травня загинула одна людина, п’ятеро – були поранені, повідомило вранці 10 травня оперативне командування «Південь».

За повідомленням, загарбники вдарили по Одесі із застосуванням авіації, по місту випустили сім ракет.

«Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об’єкти, застарілими ракетами вдалося влучити у «надзвичайно небезпечний» торговий центр і склад готової продукції широкого споживання», – йдеться в повідомленні.

Станом на 5:20 гасіння пожеж тривало.

Ввечері 9 травня міська рада Одеси повідомляла про двох постраждалих внаслідок обстрілів міста.

Вдень в ОК «Південь» повідомили, що російські війська завдали удару чотирма ракетами типу «Онікс» по Одещині з ракетного комплексу «Бастіон» в окупованому Криму.

У цей же день місто відвідав голова Європейської ради Шарль Мішель.

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