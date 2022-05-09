Двоє людей постраждали внаслідок чергового обстрілу Одещини – міська рада Одеси

Російські війська завдали ще одного ракетного удару по Одеській області, повідомляє міська рада Одеси увечері 9 травня.

«Три ракети типу «Кинджал» випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об’єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано п’ять будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали дві особи, які доставлені в лікарню», – йдеться в повідомленні.

За даними міської ради, розбір завалів триває, з-під них вдалося врятувати собаку. На місці працює Національна поліція. Наразі в області триває повітряна тривога.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко також прокоментував обстріли, яких область зазнала вранці 9 травня.

«Ось так вони святкують свій день перемоги. Судячи з усього, єдине, що перемогли окупанти – це здоровий глузд та людяність», – сказав він у своєму зверненні.

Російські війська 9 травня завдали удару чотирма ракетами типу «Онікс» по Одещині з ракетного комплексу «Бастіон» в окупованому Криму.

У цей же день місто відвідав голова Європейської ради Шарль Мішель.