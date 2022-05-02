Зеленський про обстріл Одеси: «чим Росії загрожували діти і гуртожиток?»

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що внаслідок ракетного удару по Одесі 2 травня загинув 14-річний хлопець і поранена 17-річна дівчина, а ракета влучила у гуртожиток.

«Сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї – осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все», – сказав Зеленський під час вечірнього звернення.

Він додав, що 220 українських дітей убиті російською армією від 24 лютого. «І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави. 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше ніж за два місяці», – наголосив голова держави.

У ДСНС оприлюднили відео ліквідації наслідків обстрілу.

Раніше сьогодні начальниця пресцентру сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила про одну загиблу і одну поранену дитину внаслідок російського удару по Одесі.

За її словами, ракета влучила в житлову будівлю, де на момент удару було п’ятеро людей. Із трьома з них зараз працюють психологи, додала Гуменюк. Інших подробиць вона не повідомила.

Тим часом, секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону ввечері 2 травня повідомив, що під час ракетного обстрілу Одеси була пошкоджена церква УПЦ Московського патріархату, у неї знесло дах.

Про потужний вибух в Одесі близько 18:30 повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Із 22:00 1 травня у Одесі триває «затяжна» комендантська година, яка завершиться о 05:00 3 травня.

У цей час не курсуватимуть приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які їдуть в місто і з міста, а також заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.