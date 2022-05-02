Ракетний удар по Одесі: одна дитина загинула, одна поранена

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі 2 травня загинув 15-річний хлопець, ще одна дитина поранена і перебуває в лікарні, повідомила начальниця пресцентру сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, ракета влучила в житлову будівлю, де на момент удару було п’ятеро людей. Із трьома з них зараз працюють психологи, додала Гуменюк.

Інших подробиць вона не повідомила.

Тим часом, секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону ввечері 2 травня повідомив, що під час ракетного обстрілу Одеси була пошкоджена церква УПЦ Московського патріархату, у неї знесло дах.

Про потужний вибух в Одесі близько 18:30 повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Із 22:00 1 травня у Одесі триває «затяжна» комендантська година, яка завершиться о 05:00 3 травня.

У цей час не курсуватимуть приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які їдуть в місто і з міста, а також заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.