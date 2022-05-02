У Калинівці на Київщині виявили поховання двох чоловіків зі слідами тортур – ОГП

На території села Калинівка Макарівської громади Київської області під час слідчих дій виявили поховання двох чоловіків, на тілах яких видно сліди тортур, повідомив 2 травня Офіс генерального прокурора.

«За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту спочатку катували, а потім вбили двох мирних мешканців. Руки загиблих були із зірваними нігтями та зав’язані за спиною, на їх тілах виявлено вогнепальні поранення», – йдеться в повідомленні ОГП у телеграмі.

У прокуратурі додали, що розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.​

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

30 квітня під Києвом виявили ще одне поховання закатованих і розстріляних військами РФ цивільних.