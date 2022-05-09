«Майбутнє наших дітей також на карті тут»: голова Європейської ради відвідав Одесу

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси на День Європи 9 травня. Про це повідомив він сам і президент України Володимир Зеленський, який поспілкувався з ним дистанційно.

Судячи з повідомлення Зеленського, розмова стосувалася шляхів уникнення продовольчої кризи.

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«Необхідно вжити негайних заходів задля розблокування українських портів для експорту пшениці. Ціную сміливу позицію Президента Європейської ради та його особисту присутність в Одесі. Вдячний за постійну підтримку нашої країни з боку ЄС у багатьох сферах», – прокоментував президент України.

Сам Шарль Мішель оприлюднив звернення, в якому нагадав, що 9 травня 1950 році міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман запропонував об’єднання країн Європи, внаслідок чого був створений Європейський Союз.

«Я приїхав до Одеси на День Європи з простим посланням: ви не самі, ми стоїмо разом із вами. Ми не підведемо вас, ми будемо поруч із вами стільки, скільки потрібно, і допоможемо вам побудувати сучасну демократичну країну... Я також маю послання від мох співгромадян з усього ЄС: наш мир, процвітання, майбутнє наших дітей також на карті тут, у Одесі. Тут, в Україні», – сказав президент Європейської Ради.

Раніше 9 травня президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем закликав до ухвалення наступних пакетів санкцій щодо Росії.