Боррель запропонував використати валютні резерви РФ на повоєнне відновлення України

Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю газеті Financial Times, що країни Євросоюзу мають серйозно подумати про те, щоб передати заморожені валютні резерви Росії на повоєнне відновлення України.

«Я дуже за, оскільки цей крок є абсолютно логічним», – сказав Боррель. Як приклад дипломат навів ситуацію із замороженими в США активами центрального банку Афганістану. У лютому цього року США взяли під контроль мільярди доларів його резервів, щоб оплачувати з них компенсації жертвам тероризму й гуманітарну допомогу країні.

«Було б логічно розглянути аналогічні дії із резервами Росії, – зазначив Боррель. – У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими». Європейські країни поки що не робили жодних кроків у цьому напрямку, зазначає FT.

Боррель підкреслив, що питання оплати відновлення України – одне з ключових на порядку денному. Для цього буде потрібна «неймовірна сума грошей», а основний тягар при цьому ляже на країни Євросоюзу. Суми, зібрані на конференціях донорів, – це крапля у морі, тому що відновлення України коштуватиме сотні мільярдів євро, сказав Боррель.

Президент США Джо Байден раніше запропонував продати активи російських мільярдерів та використати виручені гроші для допомоги Україні, нагадує FT. Цю ідею минулого тижня підтримав і президент Європейської ради Шарль Мішель. Наразі, пише видання, чиновники Єврокомісії вивчають юридичні способи реалізувати її.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та інші західні країни заморозили близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Центрального банку РФ.

5 травня президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві заявив про необхідність міжнародного плану для відновлення країни.