США: сенатори Грем і Блюменталь закличуть Блінкена визнати Росію спонсором тероризму – Арахамія

Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь – представники Республіканської і Демократичної партій відповідно – запропонують державному секретарю США визнати Росію державою-спонсором терористом.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 10 травня.

«Таке рішення означатиме повну дискваліфікацію Росії з цивілізованого світу. У такій країні ніколи не проведуть Олімпіаду, там не будуть виступати світові зірки, туди ніколи не прийде інвестор. Це ізоляція, якої росія не бачила навіть у часи Холодної війни», – заявив він, коментуючи це рішення.

Блюменталь не коментував це рішення публічно. Ліндсі Грем привітав аналогічне рішення Литви і висловив надію, що президент Джо Байден підтримає цю ініціативу.

«Я сподіваюсь, що адміністрація Байдена, із заохоченням Конгресу США, наслідуватиме ваш приклад і також визначить Росію як державу-спонсора тероризму», – написав Грем у своєму твітері.

Раніше Литва визнала Росію державою-спонсором тероризму. Крім того, сейм Литви визнав війну Росії проти України геноцидом української нації.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».