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Литва визнала Росію державою-терористом

Cейм Литви також визнав війну Росії проти України геноцидом української нації

Сейм Литви визнав Росію державою-терористом, повідомляє пресслужба литовського парламенту у фейсбуці.

Литовські парламентарі одноголосно ухвалили резолюцію, в якій визнали Росію «державою, яка підтримує та здійснює тероризм».


Крім того, сейм Литви визнав війну Росії проти України геноцидом української нації.

14 квітня Верховна Рада визнала дії російських військ в Україні від 24 лютого геноцидом українського народу. Тоді народні депутати звернулися до урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

Естонія, Латвія, а також Канада визнали дії російських збройних сил в Україні геноцидом українського народу.

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