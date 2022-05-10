Литва визнала Росію державою-терористом

Сейм Литви визнав Росію державою-терористом, повідомляє пресслужба литовського парламенту у фейсбуці.



Литовські парламентарі одноголосно ухвалили резолюцію, в якій визнали Росію «державою, яка підтримує та здійснює тероризм».



Крім того, сейм Литви визнав війну Росії проти України геноцидом української нації.

14 квітня Верховна Рада визнала дії російських військ в Україні від 24 лютого геноцидом українського народу. Тоді народні депутати звернулися до урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

Естонія, Латвія, а також Канада визнали дії російських збройних сил в Україні геноцидом українського народу.