Литва визнала Росію державою-терористом

Сейм Литви визнав Росію державою-терористом, повідомляє пресслужба литовського парламенту у фейсбуці.
Литовські парламентарі одноголосно ухвалили резолюцію, в якій визнали Росію «державою, яка підтримує та здійснює тероризм».
Крім того, сейм Литви визнав війну Росії проти України геноцидом української нації.
14 квітня Верховна Рада визнала дії російських військ в Україні від 24 лютого геноцидом українського народу. Тоді народні депутати звернулися до урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.
Естонія, Латвія, а також Канада визнали дії російських збройних сил в Україні геноцидом українського народу.
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