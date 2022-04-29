Парламент Канади визнав дії Росії проти України геноцидом – Стефанчук

Верхня палата парламенту Канади підтримала визнання агресію Росії проти України геноцидом, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 29 квітня.

«Дякую депутатам Сенату Канади та спікеру Джорджу Ф’юрі за визнання акту геноциду проти українського народу», – прокоментував він.

За словами Стефанчука, Сенат ухвалив резолюцію, ідентичну до тієї, яку днями підтримала Палата громад.

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Палата громад Канади визнала дії РФ в Україні геноцидом українського народу 27 квітня.

14 квітня Верховна Рада визнала дії російських військ в Україні від 24 лютого геноцидом українського народу. Тоді народні депутати звернулися до урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

Естонія та Латвія також визнали дії російських збройних сил геноцидом українського народу.