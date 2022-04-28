У Канаді зробили перший крок до визнання дій РФ в Україні геноцидом

Палата громад парламенту Канади визнала дії РФ в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомляє пресслужба канадського парламенту.



Відповідну заяву підтримали всі депутати.

«Враховуючи те, що є чіткі та достатні докази систематичних і масових воєнних злочинів і злочинів проти людства, які вчиняються проти народу України збройними силами Російської Федерації під керівництвом президента Володимира Путіна та інших представників російського парламенту..Палата представників визнає, що Російська Федерація здійснює акти геноциду проти українського народу« », – йдеться у повідомленні.



У заяві Палати громад Канади уточнюється, що воєнними злочинами, вчиненими російськими військовими в Україні, є масові звірства на захоплених українських територіях, систематичні випадки умисного вбивства цивільних та осквернення трупів, примусова депортація українських дітей, катування, фізичне та психологічне травмування, зґвалтування.



Палата громад, до складу якої входять 338 депутатів, – нижня палата парламенту Канади.

14 квітня Верховна Рада визнала дії російських військ в Україні від 24 лютого геноцидом українського народу. Тоді народні депутати звернулися до урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

Естонія та Латвія також визнали дії російських збройних сил геноцидом українського народу.