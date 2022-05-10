У Білому домі назвали абсурдними слова Путіна про причину вторгнення в Україну

У Білому домі заявили про абсурдність заяв російського президента Володимира Путіна щодо того, що масштабне вторгнення в Україну було «запобіжним ударом» через дії Заходу.

«Припущення, що ця війна була викликана західною агресією або західними планами, є явно хибними та абсурдними», – сказала на брифінгу 9 травня речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Путін і Кремль є «фабрикою дезінформації».

Російський президент Володимир Путін на параді на Красній площі у Москві 9 травня заявив, що Росія завдала «запобіжного удару», розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, і це було «єдине правильне рішення».

Причиною початку «операції» Путін назвав дії США і країн НАТО, які, за його словами, відмовили Росії у гарантіях безпеки і готували Україну до наступу на російські «історичні землі», включаючи окупований Москвою Крим.