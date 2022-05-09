Сумний Путін на параді

Росія завдала «запобіжного удару», розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, і це було «єдине правильне рішення», заявив російський президент Володимир Путін на параді на Красній площі у Москві 9 травня. Про загальну мобілізацію в Росії, про що напередодні повідомляли медіа з посиланнями на розвідувальні служби, Путін не оголосив. Як далі розгортатимуться воєнні дії в Україні?

Посла Росії у Польщі облили червоною фарбою

У Варшаві російського посла Сергія Андрєєва облили червоною фарбою під час церемонії покладання вінка на цвинтарі, де поховані солдати Червоної армії. Посла і осіб, які його супроводжували, оточили люди з українськими прапорами, що скандували «Фашисти». У МЗС Росії інцидент вже назвали діями «прихильників нацистів».

Зруйнували, убили тисячі людей і влаштували День перемоги

У низці окупованих міст України військові РФ влаштували «святкування Дня перемоги». Так, у Маріуполі окупанти влаштували ходу із 300-метровою «георгієвською стрічкою». Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, акція була малочисельною і складалась із «завезених волонтерів єдиноросів» та колаборантів. В окупованих Херсоні, Скадовську та Енергодарі провели акцію «Бессмертный полк». Хто брав у них участь, поки невідомо.

В Мелітополі містяни не брали участь в акціях, які влаштували окупанти, повідомив мер міста Іван Федоров. З ним обговоримо сьогодні в етері, яка нині ситуація у Мелітополі, та як окупаційна влада звозить людей на «акції» для створення «картинки» в російських ЗМІ.

Про це і не тільки детальніше – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода: