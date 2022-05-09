Міністр оборони Британії: Путін і його генерали мають закінчити як нацисти

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що російське командування, як і президент Росії Володимир Путін, несе відповідальність за воєнні злочини під час масштабного вторгнення в Україну, які можуть бути зіставлені з діями нацистського режиму у роки Другої світової війни.

Він наголосив, що російського президента і командування чекає така ж доля, як і нацистів, які зазнали поразки і постали перед Нюрнберзьким трибуналом.

Воллес виступає сьогодні в Національному музеї армії в Лондоні, уривки з його промови цитують британські ЗМІ.

«Здійснивши вторгнення в Україну, Путін, його оточення та генерали копіюють фашизм, тиранію більш ніж 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття, – заявив британський міністр. – Їхня доля зрештою виявиться такою ж».

За словами Воллеса, Путін «украв» історію боротьби російського народу з нацизмом для своїх політичних цілей. «Всі професійні військові мають бути обурені поведінкою російської армії», – наголосив британський міністр.

Багато лідерів країн Заходу у своїх виступах, присвячених перемозі над нацизмом, цього року згадують про війну в Україні, проводячи прямі та непрямі паралелі між діями гітлерівської Німеччини у Другій світовій війні та Росії – зараз.

9 травня президент США Джо Байден, як повідомив Білий дім, підпише законопроєкт про ленд-ліз для України. Зброя та інші товари через ленд-ліз США поставлятимуть вперше з часів Другої світової війни.