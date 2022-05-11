Палата представників США підтримала надання 40 мільярдів доларів на допомогу Україні

Палата представників Конгресу США 10 травня переважною більшістю голосів схвалила законопроєкт, що передбачає виділення 40 мільярдів доларів на військову, економічну й гуманітарну допомогу Україні, яка зазнала масштабного російського військового вторгнення.

Це на сім мільярдів більше, ніж просила адміністрація Джо Байдена. Вдруге після нападу Росії на Україну Конгрес розглядає виділення значних сум на допомогу Україні. У березні американські законодавці надали 13,6 мільярда доларів. У разі очікуваного схвалення законопроєкту Сенатом, обсяг допомоги Україні з початку війни досягне понад 50 мільярдів доларів.

Виступаючи на засіданні нижньої палати Конгресу, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила про те, що, підтримуючи Україну, США підтримують боротьбу демократії з диктатурою: «Демократія має взяти гору. Український народ бореться за свою демократію, а також і за нашу».

Перед голосуванням Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін направили листа до Конгресу із закликом негайно схвалити законопроєкт, оскільки кошти, вже виділені на допомогу Україні, майже закінчилися.

Джо Байден майже два тижні тому звернувся до законодавців США із закликом схвалити додаткові 33 мільярди доларів допомоги Україні. Президент США закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше цього місяця.