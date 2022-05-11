Чехію долучили до Ради ООН із прав людини замість Росії

Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила долучення Чехії до Ради з прав людини замість Росії.

Рішення підтримали 157 держав, 23 – утрималися. Необхідний мінімум для ухвалення рішення – 97 голосів.

7 квітня Генасамблея на спеціальній сесії проголосувала за резолюцію про зупинення членства Росії у правозахисній раді ООН. Засідання було присвячене ситуації в Україні, і на адресу Москви висловили звинувачення у серйозних і систематичних порушеннях прав людини у зв’язку з масштабним вторгненням в Україну.

З ініціативою виключення Росії з Ради ООН із прав людини виступили Британія і США після повідомлень про те, що російські військові вбили сотні цивільних жителів у Бучі на Київщині.

Заступник російського представника при ООН Геннадій Кузьмін тоді заявив, що Росія вийшла з Ради ще до голосування.

Чехія була єдиним кандидатом на вакантне місце у правозахисній структурі, що складається із 47 членів. Цей орган формується за принципом регіонального представництва.

12 травня Рада з прав людини планує зібратися на спеціальну сесію – на запит Києва, який вказує на подальше погіршення ситуації в Україні у зв’язку з розв’язаною Росією війною.

МЗС Росії 10 травня заявило, що російська сторона не збирається брати участь у цьому обговоренні.

Незважаючи на те, що членство Москви у правозахисній Раді зупинене, вона може бути присутньою на засіданнях у статусі спостерігача.