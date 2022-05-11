ЗСУ за добу збили 5 повітряних цілей РФ – командування

Збройні сили України за добу 10 травня уразили п’ять російських повітряних цілей, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Протиповітряною обороною Сухопутних військ і Повітряних сил уражено чотири БпЛА «Орлан-10» російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24», – йдеться в повідомленні.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.