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ЗСУ за добу збили 5 повітряних цілей РФ – командування

Знищений російський гелікоптер на околиці села Мала Рогань на Харківщині, 20 квітня 2022 року

Збройні сили України за добу 10 травня уразили п’ять російських повітряних цілей, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Протиповітряною обороною Сухопутних військ і Повітряних сил уражено чотири БпЛА «Орлан-10» російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24», – йдеться в повідомленні.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

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