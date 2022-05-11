Підтримувані Росією бойовики на Донбасі заблокували Facebook та Instagram на окупованих територіях

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі заявили, що заблокували доступ до соцмереж Facebook та Instagram у районах, які вони незаконно контролюють з 2014 року.

Так зване «міністерство комунікацій» угруповання «ДНР» заявило, що цей крок здійснили «для захисту жителів «ДНР» від забороненої інформації, яка загрожує їхньому життю».

Підконтрольні Росії угруповання в ОРДЛО заявили 11 травня, що заблокували доступ до соцмереж також і тому, що там буцімто розміщуються заклики до насильства щодо російськомовних.

Жителі окупованих територій Донбасу підтвердили проєкту Радіо Донбас.Реалії, що соцмережі Facebook та Instagram там більше недоступні.

За повідомленнями місцевих жителів, вибіркове блокування цих ресурсів було помітне вже близько тижня, зараз же зайти в Instagram, Facebook та його месенджер неможливо.

Компанія Meta поки не прокоментувала ці повідомлення на тлі, коли Росія продовжує обмежувати інформацію в Інтернеті щодо свого неспровокованого вторгнення в Україну.

Російський державний регулятор заблокував доступ до Instagram незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну.