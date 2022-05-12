Командир морпіхів «Волина» звернувся по допомогу до Ілона Маска

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав американського бізнесмена, засновника компанії SpaceX Ілона Маска допомогти з евакуацією українських військових, що захищають Маріуполь і опинилися в російській облозі на заводі «Азовсталь».

Як написав Волинський у фейсбуці, він створив акаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.

«Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети розташовані поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з «Азовсталі» до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи», – йдеться у зверненні.

Командир морпіхів додав, що звертається «до кожної людини планети Земля: допоможіть зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення».

Відповіді Ілона Маска наразі не було.

Напередодні «Волина» закликав світ допомогти з евакуацією українських військових з «Азовсталі».

«Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль і страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру «extraction» для українських військових!» – наголошує він.

Він також зазначив, що він, як і інші українські оборонці Маріуполя, продовжує чинити опір російській армії, бо «поки б’ється серце, відчуватиме чисту, безумовну та беззастережну любов до Батьківщини».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він також додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

11 травня міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що українська влада запропонувала російській стороні варіант обміну військовими, і це мало б допомогти вивезти важкопоранених військових з «Азовсталі».

«Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий. В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених», – написала вона в телеграмі.

Ірина Верещук зауважила, що домовленості щодо цього формату обміну немає, переговори тривають.