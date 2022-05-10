«У повній антисанітарії і з відкритими ранами»: «Азов» показав поранених бійців і вкотре закликав евакуювати їх

Полк «Азов» опублікував фотографії поранених українських бійців, які наразі перебувають на території заводу «Азовсталь», та вкотре закликав міжнародну спільноту до їхньої негайної евакуації на підконтрольну Україні територію.

«У повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування. Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами», – наголошують у «Азові».

За даними полку, на території заводу «Азовсталь» наразі перебувають сотні поранених бійців.

Раніше заступник командира полку «Азов», капітан Святослав Паламар повідомляв, що українські військові, які отримують зараз поранення у Маріуполі, «помирають в страшних муках від неналежного лікування».

Окрім того, офіцер розвідки управління полку Ілля Самойленко наголосив, що військові полку «Азов» не розглядають можливість здатися в полон російським військам, аби зберегти життя, бо для них «полон – це смерть». За його словами, єдиний можливий вихід для захисників «Азовсталі» – це «стояти і боротися».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

7 травня міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталь» евакуювали. Вона зауважила, що «цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено».

Наразі на «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.