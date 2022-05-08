«Такої облоги ще не було»: за даними «Азова», російські війська вбили 25 тисяч людей у Маріуполі

Російська армія намагається захопити Маріуполь протягом майже 2,5 місяців, подібного у воєнній історії ще не було, заявив офіцер розвідки управління полку Ілля Самойленко. Про це він розповів під час дистанційної пресконференції 8 травня.

«Я сам військовий історик і знаю, що такої облоги, такого захоплення, яке б тривало так довго – такого ще не було, з такою кількістю жертв із боку ворога, як серед солдатів, так і значних втрат серед цивільних, серед мирного населення. Найбільше мені розбиває серце те, що зараз відбувається, що відбувається евакуація невеличких груп. Політики зараз святкують невеличкі перемоги, евакуацію кількох десятків, кількох сотень людей. При цьому 25 тисяч було вбито російською армією», – сказав Самойленко.

Читайте також: «Для бійців «Азову» полон – це смерть» – офіцер полку, який захищає «Азовсталь»

Крім того, за словами офіцера, українські військові знищили 2,5 тисячі російських загарбників у Маріуполі, ще 5 тисяч поранили.

Водночас представник полку, який разом із морськими піхотинцями відбиває атаки російських військ на «Азовсталі», зазначив, що українська влада не змогла запобігти оточенню Маріуполя.

«Героїзм з’являється тоді, коли зазнає невдачі планування та організація. І багато людей вважають, що ми – живі герої. І переважно так воно і є, живі герої ходять просто поруч зі мною, сидять біля мене, стоять біля мене, ми їх бачимо тут… У нас був наказ захищати Маріуполь. Але не було наказу повністю взяти на себе командування обороною Маріуполя, це рішення ухвалили, бо більше ніхто на нього не спромігся», – додав представник полку.

На «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.