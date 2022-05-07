«Росія порушила вже абсолютно всі норми гуманітарного права» – правозахисник про можливий парад полонених

Окупанти готуються святкувати 9 травня в захоплених містах України. Особливу увагу війська Росії та підконтрольні їм угрупування «ЛДНР» приділяють Маріуполю, місту, яке майже стерли з лиця землі. У Маріуполі зараз показово прибирають вулиці, встановлюють російську та радянську символіку, змушують місцеве населення долучатися до підготовки «свята» за їжу... Крім того, окупаційні адміністрації анонсували в місті проведення параду – й в Україні не виключають, що вулицями можуть провести полонених. Правозахисники нагадують парад полонених 2014 року в Донецьку: за час свого вторгнення в Україну Росія порушила всі можливі норми міжнародного права, наголошують вони.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в захопленому і знищеному місті не лише готують парад полонених, а і видають форму цивільним (зокрема, чоловікам у фільтраційних таборах), які мають створювати масовість цього процесу.

«Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз книга катів оновлюється, але одного дня імена з неї почнуть викреслювати. Ці злочини не матимуть терміну давності», – заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як Росія утримує полонених українців

Експерт координаційної групи з визволення полонених Генерального штабу ЗСУ Ірина Баданова звертає увагу на те, що серед захоплених Кремлем в ході повномасштабного вторгнення людей – чимало цивільних. Тобто юридично не полонених, а заручників.

«Перше, з чим ми стикнулися, – цивільні заручники. Їх затримували вдома, на вулиці, когось витягали з підвалу по наводці сусідів. Після перших звільнених військових почала з’являтися інформація, що наших цивільних полонених та заручників утримують в СІЗО №1 міста Курська та в СІЗО Брянська (Російська Федерація – ред.)».

Правозахисникам відомий випадок, коли на Київщині окупанти затримали чотирьох хлопців, але одного відпустили, щоб він привів голову Макарова – аби той підписав капітуляцію. Тому четвертий залишився вдома, а трьох вивезли до Росії в те саме Курське СІЗО.

«Їхній статус не зрозумілий, але перед самою війною в Росії була ухвалена поправка до законодавства: вони можуть отримати строк за статтею «тероризм». Згідно цієї статті – не важливо, громадян якої країни затриманий. Але ці хлопці не є «злочинцями» навіть в розумінні цієї статті, бо не мають відношення ні до територіальної оборони, ані до ЗСУ. Для чого їх тримають? Для участі в тому параді, який вони планують провести на день Перемоги?», – каже Баданова.

Експертка припускає, що людей, вивезених у Росію, можуть використати також для пропагандистських роликів.

Умови, в яких тримають заручників, – жахливі, розповідає Ірина Баданова.

«Хлопців обливали водою для того, щоб у них було обмороження ніг, тоді якраз були сильні морози. Одного із затриманих віддали з високою ампутацією. У нього ампутована права кінцівка вище коліна і пальці на лівій нозі. Він зараз у важкому фізичному та психологічному стані. Людей піддають катуванням та знущанням, їх жорстоко б’ють. Їм не надають жодної медичної допомоги. По свідоцтвах тих, кого звільнили, лікарка в СІЗО №1 – просто садистка. Неможливо там надати не тільки медичну допомогу, але й будь-яку гуманітарну: ані продукти харчування, ані засоби гігієни. Серед тих, кого захопили, є тяжкохворі люди, літні люди, які потребують термінової медичної допомоги. Адвокатів до них також не допускають», – наголошує Баданова.

РФ має систему викрадення активістів з окупованих територій – правозахисник

Це не перший досвід, коли Росія викрадає людей, але перший – коли в таких обсягах, розповідає координатор Центру громадянських свобод, правозахисниця Наталя Ящук. За її словами, Росія порушила абсолютно всі норми гуманітарного права: і Женевську конвенцію, і міжнародні договори, і Римський статут, і міжнародно визнані права людини.

«У росіян є систематика викрадення активістів з окупованих територій. Вони крадуть як місцевих активістів, так і громадських діячів, і священників. Таким чином вони хочуть зламати український дух. І якщо говорити про парад військовополонених в 2014 році, це теж було порушенням Женевської конвенції. Проте, той парад дав нам зрозуміти, що люди, яких показали, – живі, й ми змогли їх ідентифікувати. Потім, після параду, відбувся масовий обмін», – каже Ящук.

Наталя Ящук наголошує, що всі злочини Росії в Україні зараз фіксуються, існує й ініціатива трибуналу над президентом Росії Путіним, але жодні норми міжнародного права не здатні стримати російську агресію. Навпаки, агресори продовжують порушувати всі можливі норми права та навіть анонсують майбутні порушення.

«Якщо вони виведуть на так званий парад в Маріуполі військових, чи перевдягнутих цивільних, це буде ще одне порушення Женевської Конвенції та міжнародних прав людини. Є ймовірність, що вони вдягнуть цивільних у військову форму, щоб зробити вигляд масовості. За третьою статтею Женевської Конвенції вони не мають права вчиняти насилля над життям та особистістю, вбивати, завдавати каліцтва, жорстоко поводитись, проводити тортури та захоплювати заручників. Але вони це роблять. Так само щодня вони вчиняють наругу над людською гідністю. В російському законодавстві навіть немає статті, за якою б вони могли засуджувати наших людей, більше того, вони не мали права їх вивозити з території України та брати в заручники. Вони не воюють з військом – вони воюють з цивільним населенням і знищують його. Це геноцид», – вважає правозахисниця.

«Це бридко і не по-людськи»​ – військовий, якого виводили на парад у Донецьку в 2014-му

Василь Стасієв, військовослужбовець Збройних сил України, у 2014-му потрапив в полон до підконтрольних Росії формувань на Донбасі. Разом з іншими військовополоненими його провели центром Донецька на тому самому параді. Тоді, на день Незалежності України, окупаційна адміністрація вела українських військових центром Донецька, а розлючений натовп кидав каміння і завдавав їм ударів.

«Нас утримували в управлінні СБУ у Донецькій області в необладнаних камерах. До 24 серпня, до проходження полонених по центральній вулиці Донецька, ніхто про це особливо не говорив. Просто слідчий кілька разів натякав на це під час допитів: що ніби, було б непогано вас провести вас, як у 1944 році проводили фашистів, бо ви ті ж фашисти. Казав, що треба провести нас з ганьбою, щоб люди подивилися і плювали в слід», – пригадує військовослужбовець.

«Нас вели колоною по три. З усіх боків ми були оточені охоронцями. Натовп був настільки розлючений і радикально налаштований, що якби не було охорони, то нас би просто затоптали та закидали камінням. Кілька разів ті люди проривалися через стрій охоронців, і їм вдавалося наносити удари та інші насильницькі дії. Це було важко витримати. Це бридко і не по-людськи», – розповідає Стасієв про той так званий парад.

«Всіма своїми діями росіяни показують, що на полі бою вони нічого не можуть протиставити нашим Збройним силам, зате вони воюють з мирним населенням. Хто бере цивільних в якості заручників? Тільки терористи. Це те дно, яке росіяни пробивають кожного день все більше, хоча здавалося, що куди ж ще, але їм вдається. Про це і їхній президент оголошував в 2014 році, коли казав, що їхні солдати будуть стояти за спинами жінок та дітей. Так вони і продовжують робити», – підсумовує військовий.

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