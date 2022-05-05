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ООН знову намагається евакуювати цивільних із Маріуполя України – Ґутерріш

Обстріл металургійного комбінату «Азовсталь» в Маріуполі, де тримають оборону українські бійці. Скріншот з відео, яке оприлюднив полк «Азов» 5 травня 2022 року

Триває третя операція з евакуації цивільного населення з Маріуполя і металургійного заводу «Азовсталь», повідомив 5 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у виступі в Раді безпеки ООН.

Як повідомляє агентство Reuters, Ґутерріш відмовився повідомити подробиці нової операції, «щоб уникнути підриву можливого успіху».

«Сподіваюся, що продовження координації з Москвою та Києвом приведе до нових гуманітарних пауз, щоб гарантувати безпечний вихід цивільного населення з бойових дій і надання допомоги тим, хто її вкрай потребує», – сказав генсекретар ООН.

«Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб витягнути людей із цих пекельних пейзажів», – додав він.

За даними ООН, майже 500 цивільних жителів, які перебувають у пастці в Маріуполі та його околицях, були евакуйовані під час двох нещодавніх операцій за сприяння ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.

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