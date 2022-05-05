«Помирають в страшних муках»: «Азов» просить Зеленського врятувати з «Азовсталі» поранених бійців

Заступник командира полку «Азов», капітан Святослав Паламар закликає президента України Вололимира Зеленського допомогти з негайною евакуацією поранених військових, які перебувають в укриттях заводу «Азовсталь».

«Особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача подбати про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю», – наголошує він.

Також Паламар звернувся до світової спільноти із закликом допомогти в продовженні евакуації цивільного населення, що перебуває в укриттях заводу «Азовсталь».

4 травня міська влада Маріуполя повідомила про втрату зв’язку із українськими військовими, які захищають «Азовсталь».

Згодом у коментарі Радіо Свобода голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія повідомив, що станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, а військові Росії прорвалися на території підприємства.

Увечері 4 травня «Азов» підтвердив, що на «Азовсталі» в Маріуполі ситуація є вкрай складною, тривають важкі бої, але українські військові продовжують тримати оборону.